Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor potiskajo delnice Krke in Telekoma

Ljubljana, 20. aprila - Ljubljanska borza je uvodoma v znamenju neenotnih gibanj. Indeks blue chipov SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,36 odstotka, navzgor pa ga potiskajo delnice Krke (+2,10 odstotka) in delnice Telekoma Slovenija (+0,48 odstotka). Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav, lastnika je doslej zamenjalo za 192.770 evrov delnic.