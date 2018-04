Južna in Severna Koreja vzpostavili vročo linijo med voditeljema držav

Seul, 20. aprila - Južna in Severna Koreja sta danes vzpostavili vročo linijo med voditeljema Moon Jae-inom in Kim Jong-unom, so sporočili iz predsedniške palače v Seulu. Neposredno telefonsko povezavo so vzpostavili teden dni pred vrhom Moona in Kima na demilitariziranem območju na meji med državama.