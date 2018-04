V Novem mestu dan koles

Novo mesto, 22. aprila - V Novem mestu Kolesarsko društvo raketa in tamkajšnja občina danes pripravljata dan koles. Prireditev s spoznavanjem različnih tehnik kolesarjenja, z bolšjim sejmom koles in kolesarske opreme, s predstavitvijo kolesarskih veščin, kolesarskim izletom in z drugim bo na zelenici pod trgovskim središčem pri Portovalu potekala med 9. in 16. uro.