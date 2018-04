Brata Prevc, Damjan, Semenič in Bartol v A-reprezentanci

Ljubljana, 20. aprila - Potem ko je vodja zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Ljubo Jasnič predlagal nosilce selekcij v skokih, so ti pripravili predlog sestave ekip, ki bo maja v obravnavi na odboru in zboru za skoke in NK. V A-reprezentanci so Peter in Domen Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Tilen Bartol.