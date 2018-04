Malaga se poslavlja od elite, boj za nagrado zamora spet odprt

San Sebastian, 20. aprila - Španski nogometni prvoligaš Malaga je prva ekipa, ki se v španskem prvenstvu poslavlja od elitne druščine in to že pet krogov pred koncem prvenstva. Medtem pa je slovenski vratar Jan Oblak sinoči z Atletico Madridom gostoval v San Sebastianu in proti Real Socedadu izgubil z 0:3, kar pomeni, da je boj za najboljšega vratarja la lige spet odprt.