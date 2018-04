V Berlinu obsežna evakuacija zaradi odstranjevanja bombe iz druge svetovne vojne

Berlin, 20. aprila - V središču Berlina na območju okoli glavne železniške postaje so danes zaradi odstranjevanja 500-kilogramske bombe iz druge svetovne vojne evakuirali okoli 10.000 ljudi. Ustavljen je železniški, tramvajski in avtobusni promet, preusmerjeni so bili celo nekateri poleti na berlinsko letališče Tegel.