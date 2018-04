Država v prenovo ceste Šentjur-Bistrica ob Sotli

Šmarje pri Jelšah, 22. aprila - Direkcija za infrastrukturo se je lotila prenove ceste Šentjur-Bistrica od Sotli. Do maja bo med drugim preplastila dobre tri kilometre regionalne ceste Šentvid-Šmarje pri Jelšah, v drugi polovici leta pa še pet kilometrov ceste med Golobinjekom in Bistrico ob Sotli. Dela so po navedbah direkcije vredna 3,4 milijona evrov.