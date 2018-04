Maribor, 20. aprila - Knjige razsvetljujejo, pa naj je snov, ki jo obdelujejo, še tako temna, so prepričani organizatorji 21. Slovenskih dni knjige v Mariboru. Literarni festival, ki se je začel danes z branjem poslanice ob svetovnem dnevu knjige in odprtjem razstave v Univerzitetni knjižnici Maribor, bo z okoli sto dogodki na različnih prizoriščih trajal do četrtka.