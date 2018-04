Boston kljub odsotnosti Bergerona do tretje zmage

Toronto, 20. aprila - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči odigrali le dve tekmi prvega kroga končnice, obe v vzhodni konferenci. Boston Bruins so v gosteh s 3:1 premagali Toronto Maple Leafs in v boju na štiri zmage povedli s 3:1, Washington Capitals pa so prav tako v gosteh ugnali Columbus Blue Jackets s 4:1 in izid v zmagah izenačili na 2:2.