V Domžalah odpirajo center ASPI za odrasle in mladostnike z avtizmom

Domžale, 20. aprila - V Domžalah danes odpirajo Center ASPI za odrasle in mladostnike z avtizmom. Program bo posvečen odraslim osebam in mladostnikom s spektro avtistično motnjo. Hiša pa bo omogočala povezovanje oseb z avtizmom, njihovih družin in lokalnega okolja. Ob zadostni finančni podpori bodo lahko v hiši zagotovili bivanje trem osebam, so sporočili iz društva.