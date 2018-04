Real se je pobral in v Atenah izenačil na 1:1

Ljubljana, 19. aprila - Košarkarji so v evroligi danes odigrali polovico drugih tekem četrtfinala. Madridski Real Luke Dončića je gostoval pri atenskem Panathinaikosu in po napeti tekmi zmagal z 89:82 ter izenačil izid v zmagah na 1:1. V moskovskem mestnem obračunu pa je CSKA premagal Himki z 89:84 in vodi z 2:0 v zmagah. V četrtfinalu ekipe igrajo na tri zmage.