Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar opozorila na očiten porast ilegalnih migracij skozi Slovenijo. Poročale so tudi, da je državni zbor sprejel nov "paket arbitražne zakonodaje" in zvišal socialno pomoč, ki bo od junija znašala na 385 evrov.