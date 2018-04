Mladina: Kdo je padel na glavo? (20. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Ne zgodi se pogosto, da bi predsednik uprave družbe nastopil zoper največjega lastnika, in to kar na tiskovni konferenci. Ne trdimo, da to ni prav - predsednik uprave je tako kot člani skrbnik družbe, ki jo vodi, in lahko ravna tudi v nasprotju z voljo delničarjev. A ko se to odloči, očitno sledi nekim zelo jasnim interesom, piše Grega Repovž.