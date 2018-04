SMC potrdila kandidatno listo, podpredsednika sta Brglez in Kozlovičeva

Ljubljana, 19. aprila - Svet SMC je na današnji seji potrdil kandidatno listo za junijske predčasne volitve v DZ. Na predlog predsednika stranke Mira Cerarja pa so imenovali podpredsednika stranke, to sta postala dosedanji podpredsednik Milan Brglez in Lilijana Kozlovič, so sporočili iz stranke. Vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer se umika iz politike.