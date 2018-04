Evropski poslanci podprli nove ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

Strasbourg, 19. aprila - Evropski poslanci so danes podprli okvirni dogovor parlamenta in članic EU o novih ukrepih s področja preprečevanja uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Gre za še peto posodobitev direktive, kar je med drugim posledica terorističnih napadov v Parizu in Bruslju, pa tudi razkritij panamskih dokumentov.