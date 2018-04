Telekom Slovenije za kakovostnejše bivanje otrok na Debelem rtiču doniral 20.000 evrov

Ljubljana, 19. aprila - Telekom Slovenije je Rdečemu križu Slovenije za kakovostno bivanje otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič doniral 20.000 evrov. Sredstva so namenili postavitvi multifunkcijske dvorane, ki bo namenjena plesnim, glasbenim, športnim in drugim skupinskim vajam ter prireditvam, so sporočili iz podjetja.