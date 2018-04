Okoljevarstveniki opozarjajo na težave migracij rib zaradi novih hidroenergetskih projektov

Ljubljana, 21. aprila - Odstranjevanje jezov po svetu signalizira spremembo v pristopu upravljanja rek in ponuja upanje selitvenim vrstam rib na svetovni dan migracije rib, ki ga obeležujemo danes. Vendar pa veliko število načrtovanih hidroelektrarn še naprej ogroža prihodnost selitvenih vrst rib in ljudi, ki so odvisni od njih, opozarjajo okoljevarstveniki.