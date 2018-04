IO SZS potrdil Ožbolta za vodjo biatlona in Pogorelčnika za vodjo skokov in kombinacije

Ljubljana, 19. aprila - Izvršilni odbor (IO) Smučarske zveze Slovenije (SZS) je potrdil, da bo vodja panoge za biatlon ostal Janez Ožbolt, vodja skokov in nordijskega smučanja je postal Gorazd Pogorelčnik; ostalih vodij panog pa še niso potrdili. Govorili so tudi o sanacijskem načrtu posameznih panog, ki morajo proračune sprejeti do konca maja, ko jih bo potrjeval IO.