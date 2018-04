Za SMC največji uspehi mandata tuje investicije, javne finance in politična stabilnost

Ljubljana, 19. aprila - V SMC so kot največje uspehe iztekajočega se mandata izpostavili tuje neposredne investicije, konsolidacijo javnih financ in politično stabilnost. Koalicijski sporazum je uresničen v okoli 70 odstotkih, je ocenil predsednik programske konference SMC Aleksandar Kešeljević, ki je med najšibkejše člene uvrstil področja kulture, sociale in trga dela.