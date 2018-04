Ljubljana, 21. aprila - Mineva 75 let od smrti Riharda Jakopiča (1869-1943), izjemne osebnosti slovenske umetnosti. Posebnega mesta v umetniškem panteonu pa si ni zaslužil le kot odličen slikar, temveč tudi kot človek, ki je umetnost vpel v širši družbeni okvir, so o umetniku zapisali v Narodni galeriji, kjer so njegove slike del stalne zbirke.