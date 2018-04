Slovenske turistične atrakcije na ogled tudi na Praškem gradu

Praga, 21. aprila - V okviru razstave Od Alp do Krasa lahko obiskovalci Praškega gradu spoznavajo tudi nekatere slovenske turistične atrakcije. Kot so sporočili iz kamniškega zavoda za turizem, šport in kulturo, je v času pred glavno turistično sezono v Pragi na ogled 22 fotografij Parka Škocjanske jame, Arboretuma Volčji Potok in srednjeveškega mesta Kamnik.