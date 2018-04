V Piranu na voljo nove sanitarije

Piran, 22. aprila - Občina Piran je ob vstopu v mestno jedro Pirana, v neposredni bližini avtobusne postaje, uredila nove javne sanitarije. Poleg ženskih in moških stranišč so uredili tudi sanitarije za gibalno ovirane, previjalnico in tuše. Stalna navzočnost osebja bo omogočila čistočo in pomoč uporabnikom, cena za uporabo sanitarij pa bo 50 centov.