V Kopru premiera Randazzove drame Za blagor vseh ljudi

Koper, 20. aprila - V Gledališču Koper bodo drevi uprizorili zadnjo letošnjo premiero, dramo italijanskega avtorja Francesca Randazza Za blagor vseh ljudi. Koprodukcijo koprskega gledališča in SNG Nova Gorica režira Nenni Delmestre. Skozi zgodbo o soočenju z beguncem predstava govori o odnosu do drugega in drugačnega.