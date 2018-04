Evropski parlament poziva EU in članice k boljši zaščiti novinarjev in žvižgačev

Strasbourg/Bratislava, 19. aprila - Evropska unija in njene članice morajo bolje zaščititi novinarje in žvižgače, Slovaška pa zagotoviti temeljito, neodvisno in mednarodno preiskavo umora slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, so v danes sprejeti nezavezujoči resoluciji poudarili evropski poslanci. Obsodili so njun umor.