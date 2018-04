Vlada sprejela uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje

Ljubljana, 19. aprila - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje. Uredba ureja krizno upravljanje in vodenje, imenovanje, naloge in delovanje vseh teles kriznega upravljanja v kompleksni krizi, izrednem in vojnem stanju, so sporočili po seji vlade.