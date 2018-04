Pestro naložbeno leto v Občini Laško

Laško, 19. aprila - Občina Laško bo do konca leta izvedla več naložb v skupni vrednosti več 100.000 evrov. Med njimi je 6,7 kilometra dolg vodovod v Zgornji Rečici, ki bo potekal od Zavrat in vse do stanovanjskih hiš nad Hudo jamo, nanj pa bo poleg javnih objektov priključeno še 34 stanovanjskih objektov, so sporočili iz občine.