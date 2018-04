Nahajališče ob obalah Japonske bi lahko zmanjšalo prevlado Kitajske pri redkih zemljinah

Tokio, 21. aprila - Japonski strokovnjaki so v mulju na morskem dnu ob obalah odkrili potencialno nahajališče milijonov ton redkih zemljin, ki so ena ključnih surovin izdelkov sodobne tehnologije. Uspešno izkoriščanje teh zalog bi lahko pomembno zmanjšalo izrazito prevlado Kitajske na tem področju, vendar pa so tehnološki izzivi pri teh prizadevanjih veliki.