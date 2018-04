DeSUS in SD pri neizpolnjenih obljubah vlade s prstom v resorje SMC

Ljubljana, 19. aprila - Potem ko so se v SMC danes pohvalili z realizacijo koalicijskega sporazuma na nekaterih področjih, pa manjši partnerici pri nerealiziranih projektih odgovornost nalagajo zlasti največji stranki. Med drugim izpostavljajo javni sektor in drugi tir, predvsem pa razmere v zdravstvu oz. čakalne vrste, ki da so daljše kot na začetku mandata.