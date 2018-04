Prek treh slovenskih mednarodnih letališč lani potovalo za petino več potnikov

Ljubljana, 19. aprila - Prek ljubljanskega, mariborskega in portoroškega letališča je lani potovalo 1,69 milijona potnikov, kar je 20 odstotkov več kot leta 2016. Največ so jih našteli na ljubljanskem letališču, in sicer 1,68 milijona potnikov, kar je za petino več kot leto prej. Adria Airways je prepeljala 17 odstotkov manj potnikov kot predlani.