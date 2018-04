KD Skladi v sodelovanju s Peakside Capital kupili Tivoli Center

Ljubljana, 19. aprila - KD Skladi in mednarodna svetovalna družba za nepremičnine Peakside Capital sta ustanovili nepremičninski alternativni investicijski sklada KD Adriatic Value Fund. Prva naložba sklada je bila nakup poslovne stavbe Tivoli Center v Ljubljani z nakupno vrednostjo 13 milijonov evrov in neto donosom nad osmimi odstotki, so sporočili iz KD Skladov.