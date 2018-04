Vlada sprejela uredbo o informacijski varnosti v državni upravi

Ljubljana, 19. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o informacijski varnosti v državni upravi. Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, uredba sledi zakonu o državni upravi, ki predvideva, da "vlada določi podatkovne in tehnološke standarde, smernice za skupne informacijske rešitve in skupno varnostno politiko". Uredba bo objavljena v uradnem listu.