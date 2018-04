Na zagrebškem festivalu Subversive maja o boju za svobodo in poetični pravici

Zagreb, 20. aprila - Boj za svobodo in poetična pravica sta osrednji temi letošnjega 11. festivala Subversive, ki slovi po filmskih, pogovornih in aktivističnih programih. Med več kot 100 gosti letošnjega festivala, ki bo potekal med 6. in 15. majem, je tudi slovenski ekonomist Bogomir Kovač. Med večje zvezde sodi kulturni teoretik Terry Eagelton.