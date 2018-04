Ena izmed postaj newyorške podzemne železnice posvečena Davidu Bowieju

New York, 21. aprila - Okolica postaje podzemne železnice Broadway-Lafayette v New Yorku je bila dolga leta dom predlani preminulega glasbenika Davida Bowieja. Postajo zdaj krasijo podobe, povezane z glasbenikom. Videti je mogoče njegove fotografije in citate, načrt mesta pa prikazuje studie, v katerih je bil Bowie aktiven.