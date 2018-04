DZ sprejel novelo zakona o SFC

Ljubljana, 19. aprila - DZ je danes s 60 glasovi za in 18 glasovi proti sprejel novelo zakona o Slovenskem filmskem centru (SFC), ki je bila v obravnavi po skrajšanem postopku. Novela bo omogočila ustvarjalcem animiranih in celovečernih dokumentarnih filmov daljši rok za izdelavo, in sicer z dveh na štiri leta. Dopolnitve posegajo tudi v pogodbene obveznosti.