Programski svet RTVS tudi o delu zavoda v letu 2017

Ljubljana, 23. aprila - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji seji prisluhnil poročilu vodstva zavoda za leto 2017. Seja bo namenjena tudi prvi obravnavi predloga strategije RTVS za obdobje 2018-2022 in razpravi o kulturnih vsebinah v programih ter poročilu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za letošnji februar in marec.