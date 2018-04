Lordska zbornica z amandmajem zakonu o brexitu zadala udarec Mayevi

London, 19. aprila - Načrti britanske premierke Therese May, da država po brexitu zapusti tudi carinsko unijo, so v sredo v lordski zbornici utrpeli udarec, saj so lordi sprejeli amandma v prid obstanku v tej uniji. S tem so odprli pot novemu nizu parlamentarnih bitk glede vladne strategije na področju izstopa iz Evropske unije.