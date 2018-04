Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 4.

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 27. aprila - Severnokorejski diktator Kim Jong-un je pred vrhom s Seulom in ZDA presenetljivo napovedal konec jedrskih in raketnih poskusov. Predsednik ZDA Donald Trump je na državniškem obisku gostil francoskega kolega Emamnuela Macrona, ZDA so dobile novega zunanjega ministra, bivšega šefa Cie Mika Pompea. Svet glasbe je izgubil švedskega didžeja Aviciija.