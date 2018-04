Rast prodaje metliške Kolpe se letos nadaljuje

Metlika, 19. aprila - Metliška Kolpa, eden vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi, je lani ustvarila 46,5 milijona evrov prodaje in pri tem glede na predlani dosegla 10-odstotno rast. Skupina Kolpa je ustvarila 52,7 milijona evrov prihodka in s tem primerljivi predlanski izid presegla za 13 odstotkov. Kolpina prodaja raste tudi letos.