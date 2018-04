Po Los Angelesu so ekspresno izpadli še njihovi mestni tekmeci

San Jose, 19. aprila - Potem ko so Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika severnoameriške hokejske lige NHL ekspresno izpadli v prvem krogu končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal, so enako usodo doživeli še njihovi mestni tekmeci Anaheim Ducks. V boju s San Jose Sharks so izgubili še četrto tekmo, tokrat z 1:2, in se brez zmage poslovili od nadaljevanja.