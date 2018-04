Salonit Anhovo - Panvita Pomgrad 3:0 (24, 19, 13)

Kanal, 18. aprila - Odbojkarji Salonita Anhovo so na prvi tekmi boja za 3. mesto 1. DOL za moške v Kanalu premagali Panvito Pomgrad s 3:0 (24, 19, 13). Tekma je bila izenačena le v prve, nizu, ki ga je odločala končnica, v nadaljevanju pa so bili Kanalci precej boljši tekmec, tako da so do zmage prišli brez težav.