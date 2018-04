Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil četrtino odstotka

Ljubljana, 18. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so današnje trgovanje v povprečju končali z rastjo, indeks SBI TOP se je zvišal za 0,25 odstotka. Najbolj so se podražile delnice KD Group in Petrola. Skupno je bilo za 763.000 evrov prometa, od tega za 306.000 evrov z delnicami Cinkarne Celje.