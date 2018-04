V Iraku zaradi povezav z IS letos na smrt obsodili več kot 300 oseb

Bagdad, 18. aprila - Iraški sodišči sta letos na smrt obsodili več kot 300 oseb, med njimi več tujcev, zaradi tega, ker so pripadniki skrajne skupine Islamska država. Vsa sojenja so potekala na dveh sodiščih, v Mosulu na severu Iraka in prestolnici Bagdad, kjer sodijo tudi tujcem in ženskam, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sodne vire.