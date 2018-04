Med Japonsko in Slovenijo letos pet čarterskih poletov

Tokio/Brnik, 18. aprila - Največji japonski letalski prevoznik All Nippon Airways (ANA) bo med junijem in septembrom opravil pet čarterskih poletov med Japonsko in Slovenijo, sta danes v Tokiu potrdila državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben in predsednik uprave družbe ANA Yuji Hirako. Državi pripravljata tudi dvostranski sporazum na področju letalstva.