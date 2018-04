V Porscheju preiskava zaradi škandala z emisijami dizelskih vozil

Berlin, 18. aprila - Nemški preiskovalci so preiskali prostore proizvajalca vozil Porsche, ki spada pod okrilje Volkswagna, zaradi škandala z goljufanjem pri merjenju emisij dizelskih vozil. Preiskava se osredotoča na sum goljufije in zavajanja pri oglaševanju športnih modelov avtomobilov. Preiskovalci so zasegli dokumente, so danes potrdili v Porscheju.