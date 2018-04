V opuščenih rudnikih podzemlja Pece nova adrenalinska kolesarska pot

Črna na Koroškem, 19. aprila - V opuščenih rudnikih podzemlja Pece danes slovesno odpirajo novo adrenalinsko gorsko kolesarsko pot, dolgo štiri kilometre. Poimenovana je Black Hole Trail in je namenjena tehnično dobro podkovanim in izkušenim gorskim kolesarjem. Predstavlja dodatno ponudbo muzejskega rudnika Podzemlje Pece, kjer so lani našteli prek 16.000 obiskovalcev.