Bruselj izpostavlja pomen trgovinskih sporazumov z Japonsko in Singapurjem v kontekstu težav z ZDA

Bruselj/Strasbourg, 18. aprila - Evropska komisija je danes predstavila izid pogajanj o trgovinskih sporazumih EU z Japonsko in Singapurjem, ki so zdaj pripravljeni na podpis in naj bi začeli veljati do novembra prihodnje leto. Komisija izpostavlja pomen teh sporazumov za ohranitev svetovne ureditve na temelju skupnih pravil, ki jo spodkopavajo odločitve ZDA.