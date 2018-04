Projekt suhokrajinske vodooskrbe izvedli v treh četrtinah

Žužemberk, 18. aprila - Medobčinski kohezijski projekt suhokrajinske vodooskrbe, katerega dela so v nosilni Občini Žužemberk in sodelujočih občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje začeli pred poldrugim letom, je prek treh četrtin. Zaradi drugačnega poteka so najmanj del opravili v Občini Mirna Peč. V vseh občinah bodo terenska dela končali do jeseni.