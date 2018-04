Nemško gledališče preiskujejo zaradi brezplačnih vstopnic za tiste, ki bi nosili svastiko

Berlin, 18. aprila - Nemške oblasti so sprožile preiskavo gledališča, ki je ljudem, ki bi na predstavi nosili kljukasti križ, ponudilo brezplačne vstopnice. Iz gledališča so sporočili, da so skušali s ponudbo za predstavo z naslovom Moj boj zgolj preveriti, koliko so ljudje podkupljivi. Rezultati so bili zastrašujoči, so navedli.