Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje vzpodbudili predvsem visoki četrtletni poslovni rezultati podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opogumili so jih tudi ugodni podatki o ameriškem gospodarstvu. Minuli mesec je industrijska proizvodnja namreč nekoliko zrasla.