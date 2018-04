Hrvaška vlada sprejela odgovor na slovensko pismo Evropski komisiji

Zagreb, 17. aprila - Hrvaška vlada je na današnji zaprti seji sprejela pisni odgovor na slovensko pritožbo Evropski komisiji glede arbitraže. Po seji so sporočili, da je odgovor v skladu s pogodbo o delovanju EU. V Zagrebu so že v ponedeljek napovedali, da bodo danes, ko se izteče rok Bruslja, odgovorili na slovenske trditve o kršitvi prava EU. To so nato tudi storili.